Сибирячку, продававшую козочек, обманули мошенники. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Алтайском крае женщина, продававшая коз, попалась на уловку мошенников. Об этом пишет «ТОЛК» со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Сибирячка опубликовала объявление о продаже козочек на одном из сайтов. Ей тут же позвонил потенциальный покупатель. Сказал, что готов внести предоплату. Только вот попросил реквизиты карточки женщины и даже код, указанный на обратной стороне платежного средства. Это женщину почему-то не смутило. Она назвала все данные. После чего с ее счета списали деньги.

– Сельчанка поняла, что угодила в сети мошенников и обратилась с заявлением в полицию, – передают журналисты.

В полиции напомнили, что сообщать данные о банковских картах незнакомцам категорически нельзя.

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