Сибирячку, продававшую козочек, обманули мошенники.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Алтайском крае женщина, продававшая коз, попалась на уловку мошенников. Об этом пишет «ТОЛК» со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
Сибирячка опубликовала объявление о продаже козочек на одном из сайтов. Ей тут же позвонил потенциальный покупатель. Сказал, что готов внести предоплату. Только вот попросил реквизиты карточки женщины и даже код, указанный на обратной стороне платежного средства. Это женщину почему-то не смутило. Она назвала все данные. После чего с ее счета списали деньги.
– Сельчанка поняла, что угодила в сети мошенников и обратилась с заявлением в полицию, – передают журналисты.
В полиции напомнили, что сообщать данные о банковских картах незнакомцам категорически нельзя.
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