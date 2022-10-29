Народный фронт требует закрыть все скейт-площадки в Новосибирске. Фото: ОНФ Новосибирск.

В Новосибирске Народный фронт требует закрыть все городские скейт-арки. По мнению представителей ОНФ, объекты, расположенные за НОВАТом, Затулинском диспансерном парке, Заельцовском парке, – опасны для жизни и здоровья молодёжи.

– За что молодёжь Новосибирска надо так не любить, чтобы построить такие объекты? Пойдемте покажу, где мозги детей у вас будут, – сказала на рейде по проверке скейт-парков координатор ОНФ в Новосибирске Светлана Калинина.

Калинина уверена, что при падении на таких площадках можно погибнуть. Она потребовала закрыть все скейт-площадки в городе до тех пор, пока их не сделают безопасными для посетителей.

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