В Новосибирске внедорожник сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

Вечером субботы 29 октября на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске Land Cruiser сбил ребёнка на пешеходном переходе. Об аварии рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

– В 20:40 водитель 1960 года рождения у дома №33 наехал на несовершеннолетнюю девочку. Она переходила дорогу в зоне пешеходного перехода, – говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В аварии пострадала девочка 2008 года рождения. Ее госпитализировали. Характер травм, полученных ребёнком, уточняется.

На месте аварии работал экипаж ДПС. В полиции устанавливают обстоятельства случившегося.

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