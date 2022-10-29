Умер Евгений Калашник – артист Новосибирского театра «Глобус». Фото: Новосибирский театр "Глобус".

В субботу, 29 октября, в Новосибирском академическом молодежном театре «Глобус» сообщили трагическую весть – умер заслуженный артист России Евгений Андреевич Калашник. Коллектив театра глубоко скорбит из-за смерти известного коллеги.

– Евгений Андреевич сыграл множество замечательных ролей, на которых выросло не одно поколение зрителей, но в наших сердцах, в нашей памяти он прежде всего – Дон Кихот. Талантливый, искренний, глубокий, цельный и очень честный человек, – сообщили в театре.

Известно, что Евгений Андреевич родился в 1951 году. Он выпустился в 1971 году из Новосибирского театрального училища. Сибиряк работал во многих известных театрах. А в «Глобус» его пригласили в 1988 году. Там он прослужил до 2010 года. Затем в 2016 снова вернулся туда. В июне 2022 года завершил свою творческую деятельность.

В 1994 году Евгению Андреевичу присвоили звание «Заслуженный артист России».

Прощание с артистом пройдет 1 ноября в Новосибирском крематории. С 11 утра до полудня.

Редакция КП-Новосибирск выражает соболезнования родным и близким Евгения Андреевича.

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