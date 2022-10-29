Фермер из Новосибирской области, подаривший яйца Якубовичу, победил в шоу «Поле Чудес». Фото: стоп-кадр // "1-й канал".

Житель села Верх-Ирмень Новосибирской области Василий Смутченко стал победителем шоу «Поле Чудес» на 1-м канале. Эфир с участием сибиряка вышел в пятницу, 28 октября.

Василий Смутченко вышел с первой тройкой игроков. В начале передачи он вручил соперницам по букету цветов. Когда очередь в игре дошла до него, рассказал, что в Москву его провожали всем селом, целых 2 дня. Мужчина поделился, что долгие годы работал преподавателем труда, а больше 20 лет пахал, сеял убирал хлеб. Он передал приветы жене, внукам, всем родственникам, а еще землякам из Доволенского района. А после приветов Василий Смутченко сразу же угадал первую букву. Дочь сибиряка спела на передаче песню о безумной любви к Новосибирску, а мужчина вручил Якубовичу в подарок самогон, книгу о родном селе, а еще корзинку с куриными яйцами. Он поделился, что разводит курочек. В первом туре мужчина сразу же отгадал верное слово. Ответил, что раньше в Вологодской области мелкое яйцо называли – «упорышек».

В финале сибиряк тоже назвал верный ответ. Сказал, что полка с иконами, куда кладут освящённые к Пасхе яйца, называется «божницей». Мужчина набрал 3 тысяч очков за игру и выбрал на них ноутбук. От участия в «Суперигре» Василий Смутченко отказался.

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