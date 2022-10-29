В Новосибирске на пожаре в пятиэтажке погибла женщина. Фото: ГУ МЧС НСО.

Страшный пожар, унесший жизнь человека, случился на левобережье Новосибирска. Там в субботу, 29 октября, загорелась квартира в пятиэтажке на улице Блюхера.

Как рассказала КП-Новосибирск очевидица, под псевдонимом Angel Side, на месте работали пожарные расчеты. По словам девушки, сотрудники МЧС поднимали лестницу, чтобы попасть в горящую квартиру. Во дворе собралась толпа людей.

– Видела, как из подъезда вынесли девушку, она была без сознания. Её положили на носилки, в машину скорой помощи. Запомнила, что у неё свисали голые ноги… – поделилась увиденным девушка.

Как оказалось, пострадавшую пытались реанимировать. Но не смогли. Она умерла.

– Работники скорой констатировали смерть. Также в горящей квартире у двери нашли мужчину. Его госпитализировали с отравлением, – сообщили в ГУ МЧС по НСО. – Проникнуть оперативно внутрь квартиры не было возможности из-за закрытой двери. Людей на полу обнаружили газодымозащитники во время проведения разведки.

До прибытия пожарных из соседних квартир самостоятельно выбрались на улицу 12 человек.

На ликвидацию открытого горения на площади 4-х квадратов ушло примерно полчаса. Огонь повредил вещи на кухне. Остальные комнаты в квартире уцелели.

Пожар тушили 14 человек личного состава и 5 единиц техники.

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