ХК «Сибирь» разгромил череповецкую «Северсталь» в юбилейном матче со счётом 5:1. Фото: ХК "Сибирь"//"ВКонтакте".

Разгромной победой закончился юбилейный матч ХК «Сибирь» с «Северсталью». Игра прошла в ЛДС вечером 29 октября.

Известно, что счет открыл игрок «Сибири» под № 71 Владимир Бутузов. Он забросил шайбу в ворота противника на 12-й минуте матча. Затем отличился Бек Тэйлор под № 85. Он отправил в ворота гол с разницей всего в минуту. Еще одну шайбу в ворота соперника забил игрок под № 10 Никита Коробков. Пятый гол забил Вячеслав Основин – игрок под № 17.

Как рассказали болельщики в группе «АСТ-54», голкипер Костин не поймал всего оду шайбу. Её в наши ворота отправил Морозов Егор.

1 ноября ХК «Сибирь» сыграет с командой из Астаны, «Барысом».

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