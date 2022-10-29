В Новосибирске утвердили график для свиданий с мобилизованными.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В НВВКУ ввели график для свиданий с мобилизованными. Его утвердили в начале недели, в понедельника. График необходим для поддержания распорядка дня и армейского регламента. Это важно, ведь с момента призыва мобилизованные стали военнослужащими. Об этом пишет сайт «Родные берега».
Ранее в Сети распространили слухи о том, что якобы в НВВКУ запретили свидания с мобилизованными. Вероятно, они были подкреплены введенным ограничением на время свиданий. На первом месте для мобилизованных сейчас военная подготовка, все остальное теперь – строго по графику.
Известно, что разрешили свидания с 19:00 до 21:00 в будни. В субботы встречи с родственниками возможны с трех часов дня до 9-ти вечера. А вот в воскресенье день для свиданий полностью свободный: можно видеться с родными с девяти утра до 9-ти вечера.
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