Рэпер Элджей выступил на открытии юбилейного матча новосибирской команды с «Северсталью» в ЛДС

Рэпер Элджей выступил на открытие юбилейного матча новосибирской команды с «Северсталью» в ЛДС. Фото: Элджей // "ВКонтакте".

В субботу, 29 октября, в Новосибирске состоялось открытие юбилейного матча ХК «Сибирь» с «Северсталью». Перед началом игры в ЛДС выступил рэпер Элджей.

– Исполнитель на лёд выехал на ледовом комбайне. Рэппер исполнил свои хиты. В их числе – Cadillac и «Минимал», – написали в паблике «АСТ-54».

В группе опубликвали выступление рэпера. На кадрах он раскатывал по льду на комбайне и напевал в микрофон.

Многие не оценили выступление артиста и оставили в Сети недовольные отзывы. Кому-то же выступление рэпера пришлось по душе.

Напомним, в этом году ХК «Сибирь» исполняется 60 лет. На открытии юбилейного матча присутствовал и губернатор Андрей Травников. Он вручил спортсменам сертификат на комфортабельный автобус. Также хоккеистов с юбилеем с МКС поздравила наша землячка – космонавт Анна Кикина.

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