В Новосибирске молодая воровка кошелька попала на камеру видеонаблюдения. Фото: ГУ МВД НСО.

В Новосибирске девушка присвоила чужой кошелек в магазине на улице Дмитрия Шмонина. Молодая воровка попала на запись камеры видеонаблюдения. Теперь её ищет полиция.

– Установлено, что 4 октября около 22:00 неизвестная, находясь на территории магазина, заметила кошелёк, оставленный гражданином. Она присвоила его и покинула помещение, –пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В отношении сибирячки возбудили уголовное дело за кражу. Ей светит срок до 5 лет лишения свободы.

В полиции просят всех, кто узнал юную преступницу, позвонить по номерам: 232-16-02, 8 991-378-20-96. Звонок на условиях анонимности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер