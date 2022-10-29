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НовостиОбщество29 октября 2022 11:38

В Новосибирске молодая воровка кошелька попала на камеру видеонаблюдения

Она действовала осторожно. Быть может, думала, что ее не заметят?
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске молодая воровка кошелька попала на камеру видеонаблюдения. Фото: ГУ МВД НСО.

В Новосибирске молодая воровка кошелька попала на камеру видеонаблюдения. Фото: ГУ МВД НСО.

В Новосибирске девушка присвоила чужой кошелек в магазине на улице Дмитрия Шмонина. Молодая воровка попала на запись камеры видеонаблюдения. Теперь её ищет полиция.

– Установлено, что 4 октября около 22:00 неизвестная, находясь на территории магазина, заметила кошелёк, оставленный гражданином. Она присвоила его и покинула помещение, –пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В отношении сибирячки возбудили уголовное дело за кражу. Ей светит срок до 5 лет лишения свободы.

В полиции просят всех, кто узнал юную преступницу, позвонить по номерам: 232-16-02, 8 991-378-20-96. Звонок на условиях анонимности.

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