На здании бывшего отеля Marriott в Новосибирске сменили вывеску. Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

В Новосибирске на здании бывшего отеля Marriott изменилась вывеска. Тепрь у отеля официально новое название.

– На здании появилась вывеска с новым названием – Grand Autograph, – сообщили КП-Новосибирск в администрации отеля.

Известно, что прежнюю вывеску сняли с отеля сразу после того, как Marriott ушел из России. Как рассказывал КП-Новосибирск собственник бизнеса Александр Бойко, у них с фирмой был прямой договор управления. То есть иностранная компания полностью управляла отелем. После ухода они оставили отель в Новосибирске без малейшей бизнес-поддержки.

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