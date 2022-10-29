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НовостиОбщество29 октября 2022 9:29

На здании бывшего отеля Marriott в Новосибирске сменили вывеску

Там разместили надпись - Grand Autograph
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
На здании бывшего отеля Marriott в Новосибирске сменили вывеску.

На здании бывшего отеля Marriott в Новосибирске сменили вывеску.

Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

В Новосибирске на здании бывшего отеля Marriott изменилась вывеска. Тепрь у отеля официально новое название.

– На здании появилась вывеска с новым названием – Grand Autograph, – сообщили КП-Новосибирск в администрации отеля.

Известно, что прежнюю вывеску сняли с отеля сразу после того, как Marriott ушел из России. Как рассказывал КП-Новосибирск собственник бизнеса Александр Бойко, у них с фирмой был прямой договор управления. То есть иностранная компания полностью управляла отелем. После ухода они оставили отель в Новосибирске без малейшей бизнес-поддержки.

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