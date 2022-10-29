Без резких движений: астролог предупредил, что нельзя делать во время коридора затмений

Во время коридора затмений можно строить планы, но с их реализацией лучше подождать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вы почувствовали, что после солнечного затмения 25 октября 2022 года вас эмоционально «штормит»? Такой «привет» многие получили во время коридора затмений, который продлится до 8 ноября - в этот день мы увидим лунное затмение. Как правильно вести себя в этот период, рассказала новосибирский астролог Елена Альмах.

- Затмение можно воспринимать как некий переключатель, который может запустить новую программу вашей жизни. Рекомендуется обращать внимание и фиксировать происходящие события, встречи, идеи, приходящую информацию, знаки. Они носят кармический характер и могут изменить вашу жизнь! Период после затмения – это время раздумий, анализа и осмысления происходящих ранее событий, - рассказала КП-Новосибирск Елена Альмах.

Ее совет - побудьте в спокойной обстановке, помедитируйте, успокойте свой дух и свои эмоции. Не нужно принимать какие-то резкие решения, кардинально что-то менять. Но это не значит, что нужно зарыться под плед и на две недели выпасть из жизни.

- Пришло время строить планы и намечать пути дальнейшего развития и продвижения. Но вот приступать к их реализации лучше после закрытия коридора затмения – тогда звезды будут на вашей стороне, - считает Елена Альмах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер