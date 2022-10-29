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НовостиОбщество29 октября 2022 8:39

Без резких движений: астролог предупредил, что нельзя делать во время коридора затмений

Новосибирский астролог предупредил, что нельзя делать во время коридора затмений
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Во время коридора затмений можно строить планы, но с их реализацией лучше подождать.

Во время коридора затмений можно строить планы, но с их реализацией лучше подождать.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вы почувствовали, что после солнечного затмения 25 октября 2022 года вас эмоционально «штормит»? Такой «привет» многие получили во время коридора затмений, который продлится до 8 ноября - в этот день мы увидим лунное затмение. Как правильно вести себя в этот период, рассказала новосибирский астролог Елена Альмах.

- Затмение можно воспринимать как некий переключатель, который может запустить новую программу вашей жизни. Рекомендуется обращать внимание и фиксировать происходящие события, встречи, идеи, приходящую информацию, знаки. Они носят кармический характер и могут изменить вашу жизнь! Период после затмения – это время раздумий, анализа и осмысления происходящих ранее событий, - рассказала КП-Новосибирск Елена Альмах.

Ее совет - побудьте в спокойной обстановке, помедитируйте, успокойте свой дух и свои эмоции. Не нужно принимать какие-то резкие решения, кардинально что-то менять. Но это не значит, что нужно зарыться под плед и на две недели выпасть из жизни.

- Пришло время строить планы и намечать пути дальнейшего развития и продвижения. Но вот приступать к их реализации лучше после закрытия коридора затмения – тогда звезды будут на вашей стороне, - считает Елена Альмах.

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