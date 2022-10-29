В Новосибирске на улице Державина сдали 27-этажную высотку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на улице Державина сдали новую высотку. Информация о вводе здания в эксплуатацию, высота которого составляет 27 этажей, появилась на муниципальном портале.

Этажность объекта, согласно документам, варьируется - от 19 до 27 этажей. Общая площадь нового дома превышает 30 тысяч квадратов. В здании есть нежилые помещения, их свыше двухсот. Самих квартир в высотке 414. Известно, что площадь самой большой жилой недвижимости – сто квадратов. Рядом с домом есть 31 наземная и 140 подземных парковок.

Сейчас в продаже доступны 50 квартир, по информации застройщика. Стоимость недвижимость в новом доме – свыше 5-ти миллионов рублей.

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