В Новосибирске на улице Державина сдали 27-этажную высотку.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске на улице Державина сдали новую высотку. Информация о вводе здания в эксплуатацию, высота которого составляет 27 этажей, появилась на муниципальном портале.
Этажность объекта, согласно документам, варьируется - от 19 до 27 этажей. Общая площадь нового дома превышает 30 тысяч квадратов. В здании есть нежилые помещения, их свыше двухсот. Самих квартир в высотке 414. Известно, что площадь самой большой жилой недвижимости – сто квадратов. Рядом с домом есть 31 наземная и 140 подземных парковок.
Сейчас в продаже доступны 50 квартир, по информации застройщика. Стоимость недвижимость в новом доме – свыше 5-ти миллионов рублей.
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