На трассе под Новосибирском неизвестный водитель насмерть сбил пешехода и скрылся. Фото: ГИБДД по НСО.

Смертельное ДТП произошло в Болотнинском районе Новосибирской области утром 29 октября. Там, на трассе Р-255 неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии. Его ищет полиция.

– По предварительным данным, машина была Honda Crosstour. Она ехала по автодороге Р-255 «Сибирь», со стороны Новосибирска в направлении Кемеровской области. На 132 километре трассы сбила на пешехода, двигающегося по краю проезжей части в попутном направлении, – уточнили в ГИБДД по Новосибирской области.

В результате наезда погиб пешеход 1978 года рождения.

В ГИБДД ищут водителя, убившего человека. Полицейские просят помочь в его розыске. Если вам известно местонахождение виновника аварии, позвоните по номерам: : 8(38349)22-514, 8(383)232-42-25, 8(383)232-81-39, 8(383)232-13-00.

– Автомобиль имеет характерные повреждения передней части: бампер, капот, крыло, лобовое стекло, – отметили в Госавтоинспекции.

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