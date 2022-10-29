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НовостиОбщество29 октября 2022 4:51

Голого мужчину, голосовавшего на Октябрьском мосту, скрутили спасатели

Неадекватного мужчину, который бегал в разные стороны, поймали у строящейся станции метро «Спортивная»
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирцев напугал буйный человек, бегавший по Октябрьскому мосту.

Новосибирцев напугал буйный человек, бегавший по Октябрьскому мосту.

Фото: Виктор Гусейнов

Жителей Новосибирска смутил мужчина, который вел себя странно. Он бегал по Октябрьскому мосту в неадекватном состоянии. Встревоженные очевидцы вызвали спасателей.

– Вызов поступил вечером 28 октября. Сотрудники службы обнаружили странного человека у строящейся станции метро «Спортивная», – уточнили в МАСС.

Буйным гражданином оказался 31-летний новосибирец. Его скрутили и передали бригаде медиков и полицейским. Им предстоит выяснить причину неадекватного поведения.

Ранее КП-Новосибирск писала, что этого мужчину голым заметили заметили на Коммунальном мосту.

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