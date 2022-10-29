Голого мужчину, голосовавшего на Октябрьском мосту, скрутили спасатели

Новосибирцев напугал буйный человек, бегавший по Октябрьскому мосту.
Фото: Виктор Гусейнов
Жителей Новосибирска смутил мужчина, который вел себя странно. Он бегал по Октябрьскому мосту в неадекватном состоянии. Встревоженные очевидцы вызвали спасателей.
– Вызов поступил вечером 28 октября. Сотрудники службы обнаружили странного человека у строящейся станции метро «Спортивная», – уточнили в МАСС.
Буйным гражданином оказался 31-летний новосибирец. Его скрутили и передали бригаде медиков и полицейским. Им предстоит выяснить причину неадекватного поведения.
Ранее КП-Новосибирск писала, что этого мужчину голым заметили заметили на Коммунальном мосту.
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