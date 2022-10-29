Подросток из Новосибирска выиграл миллион рублей во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Фото: "Артек" // пресс-центр.

Новосибирский подросток Андрей Чумаков выиграл миллион рублей в конкурсе «Большая перемена». Участников в нем оценивали по личностным качествам: интеллектуальным и организационным качествам, коммуникационным навыкам, альтруизму, креативности и т.д. Финал прошел в лагере «Артек».

Как сообщили в пресс-службе всероссийского движения «Вдохновители», победителю вручили миллион рублей и путевку. Она предоставляет возможность поехать в один из российских регионов, на выбор.

В пресс-службе добавили, что всего в конкурсе победили 300 11-классников. Все они получили по миллиону и дополнительные баллы достижений к портфолио. Оно необходимо при поступлении в вузы.

Победителями «Большой перемены» стали 300 одиннадцатиклассников из полутора тысяч участников суперфинала – они получат премию в размере 1 миллиона рублей и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Еще 300 школьников из 9-10 классов получили по 200 тысяч рублей.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуют по нацпроекту «Образование». Он проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ, добавили в пресс-службе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер