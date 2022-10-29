Под Новосибирском пьяный гонщик на «Рено» перевернулся в палисадник частного дома. Фото: "АСТ-54".

Ночью субботы, 29 октября, в Марусино под Новосибирском пьяные «покатушки» лихачей закончились неприятностью. Нарушитель на «Рено» не рассчитал свои возможности и вылетел с проезжей части. Информация об этом появилась в соцсети.

– Около двух ночи седан Renault Logan вылетел с дороги и перевернулся на крышу в палисадник дома на улице Горького, – написали в паблике «АСТ-54».

Лихачи, как говорят очевидцы, разбежались. На месте аварии работала полиция.

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