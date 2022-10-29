Новосибирцев удивил мужчина, голосовавший голым на Коммунальном мосту. Фото: "АСТ-54".

Жители Новосибирска заметили на Коммунальном мосту мужчину. Он стоял полностью голым и голосовал. Картина удивила горожан. Ведь за окном вечером пятницы 28 октября было морозно:

– Пятница, вечер, за окном минус 4. То ли скучно, то ли соли, да кто его знает, – написали новосибирцы в паблике «АСТ-54».

Комментаторы предположили, что с мужчиной произошла беда. По их мнению, нужно было остановиться и помочь человеку, а не постить в соцсетях его голые фото.

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