Новосибирцев удивил мужчина, голосовавший голым на Коммунальном мосту. Фото: "АСТ-54".
Жители Новосибирска заметили на Коммунальном мосту мужчину. Он стоял полностью голым и голосовал. Картина удивила горожан. Ведь за окном вечером пятницы 28 октября было морозно:
– Пятница, вечер, за окном минус 4. То ли скучно, то ли соли, да кто его знает, – написали новосибирцы в паблике «АСТ-54».
Комментаторы предположили, что с мужчиной произошла беда. По их мнению, нужно было остановиться и помочь человеку, а не постить в соцсетях его голые фото.
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