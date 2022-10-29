Новосибирск засыпет мокрым снегом

Новосибирск накроет мокрым снегом. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Синоптики пообещали новосибирцам пасмурную и снежную погоду на субботу, 29 октября. В городе также будет ветрено и холодно.

— В субботу, 29 октября, в Новосибирске переменная облачность, преимущественно без осадков, в конце дня местами небольшой мокрый снег. Местами появление временного снежного покрова, — сообщили синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра. — Температура воздуха ночью будет удерживаться на отметке в -2…-4 градуса, днем потеплеет до 0 +2. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 метров в секунду.

Схожий прогноз дают синоптики Яндекс.Погоды. Они обещают новосибирцам небольшой снег и среднюю температуру в -1 градус.

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