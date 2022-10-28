Онколог назвал пристрастия, способствующие развитию рака поджелудочной

По словам эксперта, о питании необходимо позаботиться в первую очередь, исключив жирную и жареную пищу. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Врач-онколог Владимир Полянский назвал главными врагами поджелудочной железы алкоголь, табакокурение и неправильный рацион. Медик подчеркнул, что если в семье раньше были случаи рака поджелудочной, то о питании необходимо позаботиться в первую очередь, исключив жирную и жареную пищу.

— У данной проблемы множество факторов. Но в первую очередь «канцерогенами» являются курение, употребление алкоголя в любом количестве, а также неправильное питание. Их влияние на орган изучено досконально и достоверно. Они значительно увеличивают риски развития онкологии, — рассказал Полянский в беседе с NEWS.ru.

Врач добавил, что негативное влияние могут оказать и хронически заболевания, особенно воспалительные процессы. По его словам, рак поджелудочной сложно диагностировать, потому что он редкий и проявляется по-разному.

— Например, если опухоль в головке поджелудочной, то у пациента развивается желтуха. Если в теле или хвосте железы — симптомы могут вообще отсутствовать, — подчеркнул Полянский.

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