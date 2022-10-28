Атлантида и Байкал: в ЗАГСе рассказали о популярных именах для новорожденных в 2022 году

В ЗАГСе рассказали, какие необычные имена дают родители новорожденным в 2022 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В московском ЗАГСе рассказали, какие имена стали самыми популярными среди новорожденных в 2022 году. А также о детях, у родителей которых фантазия не знает границ.

— Мальчиков родители чаще всего называли Александрами, Михаилами и Максимами. Самыми популярными женскими именами стали Софья, Мария и Анна, — сообщает издание NEWS.ru.

Среди необычных имен у мальчиков сотрудникам ЗАГСа попадались Роберты, Даниэли, Марсели, Теодоры, Тихоны, Серафимы, Никоны, Прохоры, Несторы. Кроме того, сотрудники ЗАГСа зарегистрировали несколько Марсов, Маврикиев, Миланов, Алтаев, Енисеев, Миронов и Байкалов. А креативные родители девочек давали им такие имена как Мишель, Эмили, Мелания, Астра, Малина, Весна, Ассоль, Луна, Княженика, Радуга, Славяна, Властелина и Клеопатра.

— Одну из девочек в Москве в 2022 году назвали Атлантида Примейро Фильё Да Фамилиа, что в переводе в испанского означает Атлантида — первый ребенок в семье, — пояснили в ЗАГСе журналистам.

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