В Барнауле грузовик протаранил пост охраны на шинном заводе

Фура протаранила пост охраны. Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле на территории шинного завода произошло серьезное ДТП. Там грузовик влетел в пост охраны. В ЧП погиб один человек.
— Водителю фуры стало плохо, по некоторым данным, у него случился микроинсульт, — сообщает издание amic.ru. — Охранник, находившийся в будке, погиб на месте происшествия.
Само ДТП случилось еще 26 числа. Сейчас в причинах и обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители, возбуждено уголовно дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
На кадрах с места аварии видно, что большегруз серьезно деформирован. Машина снесла дорожные знаки и ограждения, прежде чем протаранить рабочее место охранника.
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