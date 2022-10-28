Житель Алтая, убивший рабочего на пасеке, отправился в колонию на 9 лет

Мужчина убил рабочего на семейной пасеке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Алтайском крае осудили мужчину, который убил рабочего на семейной пасеке. 35-летний обвиняемый приехал на пасеку к матери и проживающему там 58-летнему разнорабочему. В итоге мужчины поссорились, и осужденный забил рабочего до смерти.

— В домике все стали распивать спиртное. Поздно вечером между осуждённым и рабочим произошёл незначительный конфликт, в ходе которого мужчина стал жестоко избивать потерпевшего, в том числе нанёс не менее 19 ударов металлической трубой по голове и телу. От полученных травм рабочий скончался на месте, — передает слова регионального СК amic.ru.

Мужчина вину признал. Свои действия он объяснил сильным опьянением. Суд отправил его в колонию строгого режима на 9 лет.

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