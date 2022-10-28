В Новосибирске составили топ-12 городских граффити, которые точно нужно увидеть

В подборку вошли очень известные граффити. Фото: Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области

Издание Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области составили топ-12 эффектных граффити в Новосибирске, появившихся за последние годы. Если вы ищете на улицах эффектное место для фотосессии или просто хотите разнообразить прогулку по городу — эта подборка для вас.

Некоторые граффити очень хорошо знакомы любителям ресторанов. Фото: Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области

Включены в нее как большие и довольно известные работы, вроде мурала «Доктор с сердцем» на улице Фрунзе или «Шаман» и «Календарь Майя» у ресторана New Mexico, так и неприметные с виду работы, но ничуть не уступающие по красоте. Как например граффити цветы в Центральном парке.

Некоторые рисунки не бросаются в глаза, но при этом остаются красивыми. Фото: Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области

А в лофт-квартале на улице Фабричной вы сможете найти целую 500-метровую стену с самыми разными граффити над которыми работали команды из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерова и Беларуси.

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