В Новосибирске сняли мультик про озеро, которое называют «Сибирской жемчужиной»

Мультик сняли по легенде о возникновении озера. Фото: Кадр из мультфильма

В Новосибирске сняли мультик, по легенде о возникновении озера Данилово. Мультфильм входит в проект серии анимационных фильмов, посвященных легендам Новосибирской области. Ранее КП-Новосибирск писала о еще одном мультике из этой серии — про Йети из Кыштовки.

— Мультфильм расскажет о возникновении озера Данилово. Это авторская интерпретация одной из легенд о происхождении озера, — рассказали авторы проекта. — Графика стилизована под Ордынскую роспись. Озвучивали мультфильм артисты Новосибирского музыкального театра, автор музыки — Александр Лукан.

В легенде нам рассказывается о пастухе по имени Данила, который так сильно полюбил звезду на небе, что не смог найти утешения, когда она, упав на землю, превратилась

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