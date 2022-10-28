В Новосибирской области запустили прямой поезд до Татарска

Электрички начнут курсировать с 15 декабря.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области запустили прямой пригородный поезд от Новосибирска до Татарска. В перспективе планируется, что доехать без пересадок можно будет и до Карасука.
— Я ставил задачу — обеспечить доставку жителей Карасукского, Чистоозёрного, Баганского, Купинского районов в Татарск, где у нас много узловых организаций — в частности, межрайонная больница и Центр амбулаторной онкологической помощи. Раз это принципиально возможно, я поручил этот вопрос прорабатывать, это — в интересах людей, — пояснил губернатор Андрей Травников.
Курсировать по двум прямым маршрутам поезда начнут с 15 декабря этого года. И проезд в электричке будет обходиться дешевле, чем в пригородном автобусе.
В перспективе планируется продлить этот маршрут до станции Карасук: для этого нужно будет перейти на тепловозную тягу на участке Татарская—Карасук без смены подвижного состава. Электрифицированный участок Новосибирск—Татарская составляет 552 км, неэлектрифицированный участок Татарская—Карасук — 220 км.
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