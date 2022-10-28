В Новосибирске бездомный угнал «УАЗ» и сдал его в металлолом

Нанесенный ущерб очинили в 100 тысяч рублей.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирске бездомный угнал припаркованный у дома «УАЗ» и сдал его в ближайший пункт приема металлолома. Ущерб оценили в 100 тысяч рублей. Дело завели по статье 158 УК РФ за кражу.
— Подозреваемый, заметив, что «УАЗ» долгое время находится у дома и не эксплуатируется владельцем, решил его похитить. Мужчина отбуксировал автомобиль и сдал в пункт приема металла на Северном проезде. Там его и нашли сотрудники полиции, — рассказали в региональном МВД.
20-летний бездомный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за угон и кражу. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
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