В новосибирских соцучреждениях животные лечат людей с ментальными нарушениями

Среди животных интернатов есть яки, рыбки и морские свинки.

В Новосибирской области дети и взрослые с ментальными нарушениями могут попрактиковать зоотерапию. Попробовать полечиться с помощью домашних животных можно в Ояшинском доме-интернате и в Успенском психоневрологическом интернате.

— Животные могут не просто подарить положительные эмоции, но и стать важной частью реабилитационного процесса. На базе стационарных учреждений реализуют программы, в рамках которых люди с инвалидностью общаются с разными животными, компенсируя недостающие эмоции и ощущая себя в более «комфортной зоне», — сообщил замминистра труда и социального развития региона Владимир Машанов. Среди животных интернатов есть лошади, яки, фазаны, цесарки, морские свинки, попугаи и аквариумные рыбки. Причем к списку постоянно добавляются новые животные.

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