Самолет, летевший из Магадана в Новосибирск экстренно сел в Якутске

Самолет экстренно сел в Якутске. Фото: Виктория МИНАЕВА

Самолет, летевший в Новосибирск из Магадана, экстренно приземлился в Якутске. Одному из пассажиров на борту стало плохо. Инцидент произошел в пятницу, 28 октября.

— При выполнении полета по маршруту произошло ухудшение состояния пассажира. Командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Якутск, — сообщает телеграм-канал aviaincident.

В якутском аэропорту к мужчине приехала скорая, а остальным пассажирам все же удалось добраться до Новосибирска. Правда, с основательной задержкой. Борт должен был приземлиться в Толмачево в 11:50, а сел в итоге только в 13:50.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием по этой ситуации в авиакомпанию «Сибирь».

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