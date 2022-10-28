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НовостиПроисшествия28 октября 2022 14:21

Под Новосибирском мужчину, надругавшегося над двумя детьми, отправили в колонию на 12 лет

Сибиряк начал приставать к детям после выпивки
Надежда КАСЬЯНОВА
Мужчина проведет 12 лет в колонии особого режима.

Мужчина проведет 12 лет в колонии особого режима.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Суд отправил на 12 лет в колонию особого режима 43-летнего жителя Искитимского района. Его обвиняли по статье 132 УК РФ за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

— Подсудимый, будучи пьяным, совершил иные действия сексуального характера, с применением насилия и с угрозой его применения в отношении двух детей, не достигших четырнадцатилетнего возраста, — рассказали в суде.

Напомним, что в начале лета на 12 лет в тюрьму отправили мужчину, который поиграл падчерицей в «доктора». Его родственники, однако, с таким приговором не согласились. Они уверены, что осужденный никакой не педофил, а судебные тяжбы были затеяны из-за квартиры, которую пара не смогла поделить при разводе.

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