На въезде в Новосибирск со стороны Толмачево заметили перевернувшийся автомобиль

Подробности ДТП не уточняются. Фото: Инцидент Новосибирск
Опрокинувшуюся на крышу иномарку сфотографировали на въезде в Новосибирск со стороны Толмачево. Публикация появилась в группе «Инцидент Новосибирск».
− Гостей и жителей города встречает перевернутый автомобиль, − сообщают очевидцы.
Что произошло с машиной – неизвестно. Также нет информации о состоянии и местонахождении водителя.
− Наверное, водитель попробовал подрифтовать, но не получилось, − предположил один из подписчиков.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер