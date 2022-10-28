На въезде в Новосибирск со стороны Толмачево заметили перевернувшийся автомобиль

Подробности ДТП не уточняются. Фото: Инцидент Новосибирск

Опрокинувшуюся на крышу иномарку сфотографировали на въезде в Новосибирск со стороны Толмачево. Публикация появилась в группе «Инцидент Новосибирск».

− Гостей и жителей города встречает перевернутый автомобиль, − сообщают очевидцы.

Что произошло с машиной – неизвестно. Также нет информации о состоянии и местонахождении водителя.

− Наверное, водитель попробовал подрифтовать, но не получилось, − предположил один из подписчиков.

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