В Новосибирске завершили ремонт проспекта Дзержинского

Качество ремонта проверила независимая экспертиза. Фото: стоп-кадр из видео Анатолия Локтя

Ремонт проспекта Дзержинского завершен в Новосибирске. Новый асфальт уложили на участке от улицы Кошурникова до улицы Королева – это примерно полтора километра.

Как рассказал мэр Анатолий Локоть, качество ремонта проверила независимая экспертиза. Она подтвердила пригодность дорожного покрытия к вводу в эксплуатацию.

Проспект удалось включить в план дорожных работ 2022 года благодаря дополнительному финансированию из регионального бюджета.

− В планах на следующий год – ремонт участка от улицы Королева до улицы Трикотажной, − отметил градоначальник.

В будущем в Новосибирске хотят отремонтировать дорогу до выезда из города в сторону Каменки.

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