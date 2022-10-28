В Новосибирской области 5 тысяч семей получили пособие по рождению ребенка

Выплаты получили около 5 тысяч семей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новосибирской области в 2022 году пособие при рождении ребенка получили около 5 тысяч семей. Общая сумма выплат составили более 118 миллионов рублей.

— В регионе размер единовременной выплаты с учетом районного коэффициента составляет 24 567,33 рубля на каждого ребенка. Выплата назначается через ПФР неработающему родителю, опекуну, усыновителю или приемному родителю ребенка. Получатель выплаты при этом может учиться очно в организации высшего, среднего или дополнительного профессионального образования. Трудоустроенному родителю деньги выплачиваются по месту работы, — сообщили в новосибирском отделении Пенсионного фонда.

В ПФР добавили, что всего в 2022 году по стране подобную выплату получили более 190 тысяч семей. Общая сумма поддержки составила около 4,5 миллиардов рублей.

Напомним, что в Новосибирской области за последние 5 лет вдвое увеличилось количество многодетных семей. На сегодняшний день их около 38,5 тысяч. В 2016 году эта цифра была чуть больше 21 тысячи семей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер