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НовостиОбщество28 октября 2022 12:24

В Бердске с 1 ноября изменят режим работы детских поликлиник

Дети смогут попадать на прием по предварительной записи
Галина СИМОНОВА
В Бердске с 1 ноября в детских поликлиниках изменят режим работы. Фото: пресс-служба БЦГБ

В Бердске с 1 ноября в детских поликлиниках изменят режим работы. Фото: пресс-служба БЦГБ

В Бердске с 1 ноября в детских поликлиниках изменят режим работы. Теперь маленькие пациенты смогут попадать на прием по предварительной записи, минуя стадию долгого ожидания в очередях.

— Делается все, чтобы пациенты могли попасть на прием по предварительной записи максимально быстро — без очередей и длительного ожидания. А также для того, чтобы не смешивать потоки больных и здоровых детей, — сообщили в пресс-службе бердской ЦГБ.

По новой схеме начнут работать поликлиника № 1 и № 2, длится этот своеобразный эксперимент будет две недели. Расписание откроют на все педиатрические кабинеты. Максимальная доступность записи будет установлена на 1-2, максимум — 3 дня.

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