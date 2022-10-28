В Алтайском крае трассы засыпало снегом

Непростая ситуация сложилась на Угловском тракте и на трассе Рубцовск – Змеиногорск. Фото: Инцидент Рубцовск
Трассы Алтайского края замело снегом. Об этом пишет Amic со ссылкой на сообщество «Инцидент Рубцовск».
Водители рассказывают, что непростая ситуация сложилась на Угловском тракте и на трассе Рубцовск – Змеиногорск.
− Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок, если они не успели поменять резину на зимнюю, − отмечают журналисты.
Ранее синоптики предупреждали жителей Алтайского края о непогоде. Они прогнозировали нулевую температуру и осадки в виде снега.
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