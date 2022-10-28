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НовостиОбщество28 октября 2022 12:06

В Новосибирской области домой отпустили около 100 мобилизованных

По словам очевидцев, военком раздал военники и сказал, что все свободны
Надежда КАСЬЯНОВА
Около 100 мобилизованных отправили по домам.

Около 100 мобилизованных отправили по домам.

Фото: Александр ГЛУЗ

В Куйбышеве Новосибирской области из военкомата отпустили около 100 мобилизованных. Ребят должны были забрать сегодня, 28 октября.

По словам одного из призванных, всех мобилизованных собрали вместе, потом вышел военком, раздал всем военники и отправил по домам.

— Военком сказал: «Те, кто хочет пойти по контракту, можете остаться», — рассказал в беседе с «Прецедентом» один из мобилизованных.

В военном комиссариате Куйбышевского района информацию об этом подтвердили. Однако подчеркнули, что никаких распоряжений не поступало и точную причину, почему мобилизованных вернули по домам, не знают.

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