В Новосибирской области до конца 2022 года может подорожать вино

В Новосибирской области до конца 2022 года могут вырасти цены на вино. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области до конца 2022 года могут вырасти цены на вино. Такая тенденция может сохраниться и в 2023 году, об этом сообщили во время форума «Дни ритейла в Сибири».

— Подобную тенденцию мы видим по винам многих стран. Из некоторых поставки полностью прекратились, а некоторыми, которые продолжают поставлять нам товар, возникли определенные трудности в логистике, — отметила директор по развитию винного бизнеса компании «Белуга групп» Александра Рощина.

Пока что, по словам Рощиной, рынок в стране не испытывает дефицита в импортном вине. Но цены могут продолжить расти также в связи с ростом упаковки: стеклянных бутылок и пробок. Это беспокоит и российский производителей: для них довольно часто отечественные комплектующие оказываются дороже, чем зарубежные аналоги.

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