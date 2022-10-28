В микрорайоне Лесоперевалка в Новосибирске появилось новое футбольное поле

Поле расположено у школы №72. Фото: ЛЕСОПЕРЕВАЛКА | Новосибирск

Новое футбольное поле оборудовали в микрорайоне Лесоперевалка в Новосибирске. Его открытие состоялось в пятницу, 28 октября.

Как сообщили в группе «ЛЕСОПЕРЕВАЛКА | Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте», объект расположен у школы №72 по улице 1-я Чулымская.

На поле положили специальное покрытие для игры в футбол, нанесли разметку, сделали ограждение и поставили ворота.

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