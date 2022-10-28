Под Новосибирском мужчина до смерти забил кулаками возлюбленную

Мужчину планируют отправить в СИЗО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Здвинском районе Новосибирской области 38-летний мужчина до смерти забил кулаками свою возлюбленную. Произошло это, во время пьяной ссоры. Дело возбудили по статье 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.

— Ночью 26 октября 2022 года в своем доме между выпившими сожителями произошла ссора на бытовой почве. В результате обвиняемый нанес потерпевшей множественные удары кулаком в область головы. От полученных повреждений 32-летняя женщина скончалась через несколько часов на месте происшествия, — пояснили в региональном Следственном комитете.

Сейчас обвиняемому избирается мера пресечения. По сообщению следователей, его планируют отправить под арест.

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