Новосибирский стекольный завод показал губернатору результаты господдержки

Новосибирский завод стал единственным в Сибири, где производят зеленое стекло. Фото: Правительство НСО

Новосибирский завод «Сибирское стекло» стал единственным в Сибири, где производят зеленое стекло. Недавно предприятие вошло в крупный инвестпроект. На завод закупили новое оборудование, которое позволило не только увеличить производительность на 30%, но и разнообразить ассортимент.

Так, в прошлом году на заводе заработала одна из крупнейших в России стекловаренная печь мощностью 375 тонн стекломассы в сутки. В пересчете на бутылки — это около 450 единиц в год. А еще с помощью этой печи стало возможным изготавливать бутылки из зеленого стекла — их делать сложнее, чем прозрачные или коричневые. Теперь завод производит 850 стеклоизделий в год.

— Сегодня завод берёт 2 тысячи тонн стеклобоя ежемесячно, и без переделки технологии может выйти на 4-5 тысяч тонн в месяц. При дальнейшем усовершенствовании технологий можно будет ещё увеличить спрос на это вторсырьё. Таким образом, мы стимулируем дальнейшую реформу обращения с отходами, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Специалисты завода предполагают, что в нынешних реалиях спрос на стеклянную упаковку будет только расти в связи с тенденцией к импортозамещению. Ведь многие российские производители предпочитают продавать свои напитки именно в такой таре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber