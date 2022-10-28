Жуткое ДТП с двумя погибшими произошло на трассе Челябинск-Новосибирск

В аварии на автодороге Челябинск-Новосибирск погибли два человека. Фото: Управление МВД России по Омской области

Жуткое ДТП произошло на автодороге Челябинск-Новосибирск. В аварии погибли два человека, рассказали в Управлении МВД России по Омской области.

Все произошло вечером 27 октября. На место прибыли сотрудники полиции. Стражи правопорядка установили, что водитель на автомобиле марки «Фиат» ехал в направлении города Исилькуля.

В районе 720 километра он не справился с управлением и вылетел на встречку, после чего столкнулся с бензовозом «Вольво».

− В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Фиат» скончались на месте происшествия. Личности погибших устанавливаются, − сообщили в МВД.

Также в ДТП пострадали два пассажира «Фиата» − женщина и ребенок. Их экстренно забрали в больницу.

На данный момент полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии.

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