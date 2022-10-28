В последние дни октября в Новосибирске ожидаются снег и мороз до -4 градусов

Последние дни октября ожидаются морозными и снежными. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске последние дни октября обещают быть снежными и морозными. По словам синоптиков, по ночам температура будет опускаться до -4 градусов.

— В субботу, 29 октября, ночью ожидается -2…-4 градуса, днем — 0…-2 градуса, возможен небольшой снег, местами сформируется временный снежный покров. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. В воскресенье, 30 октября, ночью столбики термометров опустятся до -3…-5 градусов, ожидается мокрый снег. Днем потеплеет до +1…+3 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре. — В понедельник, 31 октября, ночью будет -2…-4 градуса, днем — +2…+4 градуса. Ветер южный 4-9 метров в секунду.

По области будет холоднее. По ночам температура местами будет опускаться до -13 градусов. В среднем же будет до -7 градусов. Днем от -3 до +6 градусов. Из осадков ожидается снег и дожди с мокрым снегом.

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