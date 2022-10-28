В Ленинском районе Новосибирска 4-летняя девочка оказалась запертой в квартире

Малышку передали бабушке. Фото: спасатели МАСС
В Новосибирске 4-летняя девочка оказалась запертой в квартире. На место вызвали сотрудников Муниципальной аварийно-спасательной службы.
ЧП произошло по улице Костычева в Ленинском районе 27 октября. Как сообщили спасатели, дверь была заблокирована.
Сотрудники МАСС обеспечили доступ в квартиру. Малышку передали бабушке.
− Медицинская помощь ребенку не понадобилась, − отметили в МАСС.
Ранее КП-Новосибирск писала, что спасатели освободили палец трехлетней девочки, застрявший в детском стульчике.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер