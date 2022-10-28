В Ленинском районе Новосибирска 4-летняя девочка оказалась запертой в квартире

Малышку передали бабушке. Фото: спасатели МАСС

В Новосибирске 4-летняя девочка оказалась запертой в квартире. На место вызвали сотрудников Муниципальной аварийно-спасательной службы.

ЧП произошло по улице Костычева в Ленинском районе 27 октября. Как сообщили спасатели, дверь была заблокирована.

Сотрудники МАСС обеспечили доступ в квартиру. Малышку передали бабушке.

− Медицинская помощь ребенку не понадобилась, − отметили в МАСС.

Ранее КП-Новосибирск писала, что спасатели освободили палец трехлетней девочки, застрявший в детском стульчике.

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