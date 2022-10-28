Новосибирцы встревожены вырубкой деревьев на турбазе на Шлюзе. Фото: Марина Мезина // "Навигатор".

Жителей Новосибирска беспокоит вырубка деревьев на территории турбазы в микрорайоне Шлюз. Ранее в мэрии сообщали о ликвидации 65 аварийных деревьев. Но 27 октября новосибирцы насчитали там уже свыше 100 пеньков. Горожане предполагают, что на месте вырубки установят новые домики для отдыхающих, пишет «Навигатор».

Известно, что арендатор земли на месте турбазы получил разрешение на вырубку 65 деревьев. Однако в момент начала процесса никого из представителей администрации на месте не было. Никто не проследил за тем, какие именно деревья ликвидировали.

Горожане уверены, что беспощадно вырубили уже больше 100 здоровых сосен. Уничтожили, по их словам, хвойные небольшими полянками.

Пока одни рабочие ликвидируют деревья, другие облагораживают новые домики. Их, скорее всего, размесят на очищенных от сосен полянах.

Часть деревьев тоже страдает от происходящего: их не вырубают, но у них повреждены кора, обломаны ветви.

Общественники, которых волнует вопрос вырубки, хотят написать обращение депутату Госдумы Александру Аксёненко, а также министру природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Новосибирцы предполагают, что после их вмешательства ситуация с массовой вырубкой деревьев прояснится.

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