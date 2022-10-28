Новосибирские предприятия укрепляют позиции на отраслевых рынках благодаря федеральной и региональной поддержке

На заводе «Сибирское стекло» успешно реализован крупный инвестпроект при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Фото: Правительство НСО

На заводе «Сибирское стекло» успешно реализован крупный инвестпроект при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Фонда развития промышленности, Правительства Новосибирской области. Губернатору Андрею Травникову по время выездного совещания на производстве сообщили: благодаря новому оборудованию производительность стекольных комплексов выросла на 30% — до 850 миллионов стеклоизделий в год.

Новая стекловаренная печь — одна из крупнейших в России — введена в эксплуатацию в прошлом году. Её мощность — 375 тонн стекломассы в сутки, в пересчёте на бутылки это около 450 миллионов единиц продукции в год. А конструктивные преимущества новой печи позволили изготавливать бутылку из зеленого стекла — сварить его труднее, чем бесцветное или коричневое. И «Сибирское стекло» сделало это первым в Сибири.

— Реализован крупный инвестпроект, который совместно продвигали Правительство Новосибирской области и собственники, руководители предприятия. Этот проект два года назад получил поддержку со стороны федерального Министерства промышленности и Фонда развития промышленности. За счёт привлечённых средств Фонда, средств Евразийского банка развития проект был реализован предприятием. Новые агрегаты вышли на полную мощность. Это дало увеличение производительности, позволило расширить ассортимент. Теперь перед нашим предприятием открыты новые возможности, новые рынки, — подчеркнул Андрей Травников.

Губернатор также отметил, что предприятие имеет важность для нашего региона еще и тем, что у него появляются дополнительные потребности во вторичном сырье, стеклобое.

— Сегодня завод берёт 2 тысячи тонн стеклобоя ежемесячно, и без переделки технологии может выйти на 4-5 тысяч тонн в месяц. При дальнейшем усовершенствовании технологий можно будет ещё увеличить спрос на это вторсырьё. Таким образом, мы стимулируем дальнейшую реформу обращения с отходами, — отметил Андрей Травников.

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