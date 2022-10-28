Искал место для зимовки: в Новосибирске бродяга пробрался в подвал одной из больниц

Уходить из подвала бродяга не хотел. Фото: АБ «Гвардия»

В Новосибирске бездомный мужчина хотел перезимовать в подвале больницы. Об этом рассказали в Агентстве Безопасности «Гвардия».

Сигнал в дежурную часть поступил в четверг, 27 октября. Охранник, работающий в пятом корпусе горбольницы в Заельцовском районе, сообщил, что в подвале находится бродяга.

− Он подыскивал себе помещение для обитания на холодный зимний период, и залез туда через вентиляционное окно, − уточнили в Агентстве.

Прибывшие на место сотрудники «Гвардии» попытались объяснить мужчине, что посторонние не имеют права находиться там. Бездомному предложили добровольно покинуть помещение.

Уходить из подвала бродяга не хотел. Свою позицию он объяснил тем, что идти ему больше некуда. Охранники были вынуждены принудительно вывести сибиряка из подвала.

После этого бездомный ушел в неизвестном направлении. А гвардейцев еще долго терзало чувство сострадания.

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