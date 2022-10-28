«Будет очень красиво!»: в парке у нового ЛДС в Новосибирске формируют деревья

В Новосибирске продолжают благоустраивать парк «Арена» у нового ЛДС. Фото: Анна Терешкова

В Новосибирске продолжают благоустраивать парк «Арена» у нового ЛДС. Сейчас там приводят в порядок деревья. О ходе работ в своем Телеграм-канале рассказала вице-мэр Анна Терешкова.

За внешний вид деревьев отвечают арбористы – промышленные альпинисты. Эти специалисты работают на высоте. Они срезают лишние ветки и придают растениям аккуратную форму.

− Будет очень красиво! – заверила Анна Терешкова.

Ранее КП-Новосибирск писала, что создание парка возле нового ЛДС планируют завершить до конца года.

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