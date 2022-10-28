«Я спасал дочь от тирана»: новосибирец застрелил зятя, сидевшего за групповое изнасилование и расчленение девушки

Супруга осужденного требует заменить статью на «превышение самообороны». Фото: личный архив.

В Новосибирске Олега Ширяева отправили в колонию строгого режима за убийство мужа дочери, там он должен провести 8 лет. Но его родственники просят пересмотреть дело.

- Олег просто спасал нашу дочь от мужа-тирана. Супруг ее Павел — судимый, употреблял наркотики. Сам признался нам, что сидел за групповое изнасилование и расчленение несовершеннолетней. Правда, клялся, что ни в чем не участвовал и спал в это время, а его загребли вместе со всеми, — рассказала КП-Новосибирск Елена Ширяева, жена осужденного. — Мы сначала верили в его исправление, у дочери и зятя дети появились… Но стали замечать, то у нее то ухо не слышит, то шишка на голове. Бил он ее!

Трагедия произошла в ночь на 28 ноября 2021 года. Как на суде рассказывала жена погибшего Павла— она с ним в тот вечер возвращалась из гостей. В такси поссорились, а уже дома он ее избил.

- Запинывал ее ногами, она выбежала из дома, а Павел ее догнал, повалил и стал душить. Она вырвалась, увидела остановившуюся рядом машину и попросила ее увезти. Приехала на заправку, где работает, оттуда уже позвонила мне и в полицию. Плакала: «Меня сейчас он чуть не убил». Муж тогда пошел разбираться с этим негодяем, с собой ружье взял. Что там у них произошло? По его словам, зять с ножом на него кидался. А вообще Олег вернулся домой с одной фразой: «Я его убил». После завернул труп в полиэтиленовую пленку и сбросил в сточную канаву, потом сам явился в полицию. Я считаю, выстрелы были необходимостью и самообороной. Он не виноват! Дело нужно пересмотреть, - просит супруга Елена, она планирует писать обращение в Верховный суд.

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