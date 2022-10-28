Новосибирск скуют 25-градусные морозы

25-градусные морозы ожидаются в середине ноября. Фото: Василий Вахрин

В Новосибирск вместе с ноябрем могут прийти ночные морозы до -25 градусов. По сообщению некоторых погодных сервисов, резкое понижение температуры ожидаются уже в середине месяца.

— Ночью в ноябре температура воздуха не будет опускаться ниже -10 градусов, в среднем будет -7 градусов. Днем же температура будет варьироваться от -6 до -8 градусов, — следует из данных сервиса «Яндекс. Погода».

Неутешительный прогноз дает сервис Gismeteo. По его данным с середины ноября придут по-зимнему морозные ночи. Холоднее всего будет с 14 по 17 ноября — от -18 до -25 градусов. В другие же дни температура редко будет опускаться ниже -9 градусов.

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