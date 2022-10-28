В Новосибирске установили 8 новых контейнерных площадок

На площадках установлены контейнеры как для смешанных отходов, так и для раздельного сбора мусора. Фото: мэрия Новосибирска

Восемь новых контейнерных площадок появились в Новосибирске. Об этом сообщили в мэрии города.

На площадках установлены контейнеры как для смешанных отходов, так и для раздельного сбора мусора. Объекты расположены в частных секторах Дзержинского, Заельцовского, Железнодорожного и Центрального районов.

− Работы проводились в рамках реализации муниципальной программы «Жилищное-коммунальное хозяйство города Новосибирска», − уточнили в муниципалитете.

Найти контейнерные площадки можно на улицах Кубановской, Уютной, Журинской, Доватора, Караваева, 1-й Сухарной, на территории Заельцовского парка и на проспекте Дзержинского.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber