В Новосибирске установили 8 новых контейнерных площадок

На площадках установлены контейнеры как для смешанных отходов, так и для раздельного сбора мусора. Фото: мэрия Новосибирска
Восемь новых контейнерных площадок появились в Новосибирске. Об этом сообщили в мэрии города.
На площадках установлены контейнеры как для смешанных отходов, так и для раздельного сбора мусора. Объекты расположены в частных секторах Дзержинского, Заельцовского, Железнодорожного и Центрального районов.
− Работы проводились в рамках реализации муниципальной программы «Жилищное-коммунальное хозяйство города Новосибирска», − уточнили в муниципалитете.
Найти контейнерные площадки можно на улицах Кубановской, Уютной, Журинской, Доватора, Караваева, 1-й Сухарной, на территории Заельцовского парка и на проспекте Дзержинского.
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